La Tournée BBQ du Québec s'arrête à Laval

La Tournée BBQ du Québec a fait des arrêts remarqués dans la région lavalloise, à l’Entraide (Pont-Viau et Laval-des-Rapides) et chez IGA Marché des Oiseaux à Sainte-Rose, où M. Jean Habel député et candidat libéral dans Sainte-Rose et M. Saul Polo, député et candidat libéral dans Laval-des-Rapides, ont fièrement accueilli plusieurs dizaines de citoyens venus discuter de leur vision et de leurs priorités pour l’avenir de leurs circonscriptions.

Lors de ces évènements, messieurs Habel et Polo se sont fait un plaisir de servir hot-dogs et hamburgers, entourés de plusieurs collègues de l’équipe libérale de Laval et de candidats libéraux aux prochaines élections, dont Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’Intimidation, ministre responsable de la région de Laval et députée de Mille-Îles, M. Jean Rousselle, député et candidat dans Vimont, Mme Marwah Rizqy, candidate dans Saint- Laurent et Mme Lucia Carvalho, candidate dans Blainville.

« Cette initiative originale est une excellente façon pour nous tous de pouvoir discuter de manière conviviale de vrais sujets qui touchent les citoyens de nos circonscriptions, et ce, dans une ambiance décontractée et chaleureuse. Le socle du progrès à Laval repose inévitablement sur ces échanges et ces rencontres. C’est ainsi que nous pourrons continuer d’avancer dans la bonne direction et poursuivre le travail entamé depuis maintenant quatre ans », a déclaré Saul Polo,

député et candidat libéral dans Laval-des-Rapides.

« Cette activité nous permet de rencontrer les gens de notre circonscription et de passer un peu de temps ensemble pour se détendre et discuter de l'avenir du quartier, de la circonscription, voire du Québec. C'est une belle occasion d'écouter les besoins des citoyens, mais aussi d'échanger sur nos visions communes et de créer des ponts entre nous », a renchéri Jean Habel, député et candidat libéral dans Sainte-Rose.

La Tournée des BBQ du Québec se déplacera dans toutes les régions du Québec cet été. Les membres de l’équipe libérale en vue de l’élection du 1er octobre prochain iront à la rencontre des citoyens chez eux, sur le terrain. Cette tournée culminera au Congrès-Jeunes du Parti libéral du Québec le 11 août prochain.

Pour avoir tous les détails de la tournée, consultez le site plq.org.