François Legault s'engage à sauver l'organisme mieux-naître de Laval

À la suite d’une visite, de l’organisme Mieux-Naître Laval, un organisme qui offre des services de périnatalité aux jeunes familles, le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, s’est engagé à sauver l’organisme et à le financer de manière récurrente.

François Legault a mis au défi Philippe Couillard de réveiller ses ministres et d’assurer le financement de l’organisme dès maintenant.

« Le gouvernement finance déjà de manière stable 10 autres centres de ressources périnatales au Québec, mais refuse de s’engager pour celui de Laval. L’organisme est menacé de fermer ses portes en septembre à cause de l’incurie des ministres Francine Charbonneau et Gaétan Barrette. Si on forme le prochain gouvernement, Mieux-Naître Laval sera sauvé et financé, je vous le garantis », de dire le chef caquiste.

Toute la communauté de Laval est mobilisée derrière le projet. Une étude universitaire démontre que Mieux-Naître à Laval doit être soutenu pour assurer sa mission communautaire.