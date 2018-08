Jocelyn Caron désigné candidat du Parti Québécois de Laval-des-Rapides

L’assemblée d’investiture du Parti Québécois, du dimanche 12 août, dans la circonscription de Laval-des-Rapides a désigné officiellement comme candidat, M. Jocelyn Caron.

« Je suis heureux de pouvoir représenter le Parti Québécois dans la circonscription de Laval-des- Rapides afin de présenter à mes concitoyennes et concitoyens nos propositions pour améliorer leur sort et faire progresser la nation québécoise. Si je me lance en politique, c’est que je refuse le cynisme, le laisser-aller et la déconstruction tranquille de nos services publics. Nous, on veut mettre l’État au service des gens », a déclaré le candidat du Parti Québécois de Laval-des-Rapides, Jocelyn Caron.

Lors de cette assemblée d’investiture réunissant militants, parents et amis, le candidat a manifesté le désir de faire une campagne positive tout en déboulonnant certains mythes « Devant les promesses de baisses d’impôts et de solutions simplistes, le Parti Québécois proposera de la transparence, de l’honnêteté et de la responsabilité. Ce qui commence ici, dans Laval-des- Rapides, c’est le chemin vers la victoire en 2018, mais bien plus encore : une parcelle du renouvellement politique dont le Québec a tant besoin ».

« Dans cette campagne, nous dévoilerons des propositions qui touchent directement les aînés, les familles, les personnes à faibles revenus, le combat contre la discrimination, les transports. Chaque citoyen y trouvera des propositions pour améliorer son quotidien. Soyez à l’écoute, vous

serez surpris ! », a finalement déclaré M. Caron.

Jocelyn Caron est un jeune professionnel de 36 ans, directeur des opérations du Groupe Investissement Responsable, une PME œuvrant en finance responsable. Il est l’ancien président du conseil exécutif de l’association du Parti Québécois de Laval-des-Rapides et l’actuel secrétaire national du Parti depuis un an. Il est l’auteur de l’essai Choisir le progrès national.

Pour en savoir plus sur le candidat, visitez le www.jocelyncaron.quebec