La CAQ inaugure ses nouveaux locaux de Laval

Les six candidats de la Coalition Avenir Québec à Laval, Mauro Barone (Mille-Îles), Alice Abou-Khalil (Chomedey), Adriana Dudas (Fabre), Christine Mitton (Laval-des-Rapides), Michel Reeves (Vimont) et Christopher Skeete (Sainte-Rose), ont procédé à l’inauguration de leur local électoral., le lundi 13 août dernier.

L’événement a notamment réuni Kevin Paquette, président de la Commission de la relève de la CAQ, madame Sylvie D’Amours, députée de la Coalition dans la circonscription de Mirabel, et madame Isabelle Brais, épouse du chef François Legault. Les candidats à l’élection et leurs collaborateurs ont fièrement pris possession des locaux qui deviendront le quartier général de la CAQ sur le boulevard de l’Avenir à Laval-des-Rapides.

La CAQ à Laval : Faire plus et Mieux

Implication dans des causes humanitaires et communautaires, lutte à la pauvreté chez les enfants, gestion dans le domaine de la santé, expertise-conseil en éducation, en communication et grands événements culturels, savoir-faire en administration publique; l’équipe de la CAQ se démarque par une feuille de route bien garnie.

«Nous avons sillonné les rues de Laval afin de rencontrer la population et nous enquérir de ses préoccupations. D’ici à la date butoir du 1er octobre, nous continuerons notre parcours pour vous proposer de faire un bout de chemin avec une formation politique qui facilitera la mise en oeuvre de solutions efficaces et durables à vos problèmes», de dire Christopher Skeete, candidat dans Ste-Rose.

Chacune et chacun développera au cours des prochaines semaines, les raisons de son implication et fera part de ses engagements locaux. D’ores et déjà, l’équipe de la CAQ veut contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des Lavallois; un élément crucial négligé par les Libéraux.

La CAQ souhaite notamment :

Offrir plus de soutien aux aînés afin de bonifier le maintien à domicile et offrir une meilleure qualité de vie en CHSLD

Donner un répit financier aux parents qui décident d’avoir plus d’enfants

Faciliter les déplacements en s’attaquant aux congestions sur l’A13, l’A15 et l’A19

Bonifier le transport en commun en prolongeant le REM sur un axe nord-sud et est-ouest

Baisser le taux de la taxe la scolaire de 54%