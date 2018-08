Francine Charbonneau candidate libérale dans Mille-Îles

C’est entourée de sa famille, de plus d’une centaine de militants et sympathisants de la circonscription de Mille-Îles et de plusieurs collègues que Francine Charbonneau a été investie comme candidate officielle du Parti libéral du Québec (PLQ) dans la circonscription de Mille-Îles aux prochaines élections générales de 2018.

Lors d’un discours rempli d’émotions, elle a tenu à souligner les raisons pour lesquelles elle s’est

engagée en politique, soit pour faire la différence aujourd’hui et demain dans le quotidien des gens qui l’entourent, particulièrement les citoyens de Mille-Îles.

« Lorsque j’accueille une famille venue s’établir à Laval, je sais que je suis là pour lui donner les outils nécessaires pour s’épanouir. Lorsque j’accompagne une personne aînée afin de lui permettre de vivre plus longtemps chez elle, en sécurité, je sais que je contribue à son bien-être. Ce sont ces gestes, cette proximité qui guident mes actions. C’est ce qui me tient à cœur ».

« Je suis très fière de représenter les citoyennes et les citoyens de Mille-Îles. C’est un honneur pour moi d’avoir leur confiance et leur appui depuis toutes ces années. Le 1 er octobre prochain, je leur demande de renouveler cette confiance pour que nous puissions aller encore plus loin et

réaliser encore plusieurs projets qui leur sont chers et qui amélioreront leur qualité de vie ».

Madame Charbonneau a également rappelé que le gouvernement libéral a rétabli l’équilibre des finances publiques pour donner à la société québécoise les moyens d’investir davantage dans ses priorités. Depuis mai 2014, plus de 225 000 emplois ont été créés au Québec; le taux de chômage n’a jamais été aussi bas qu’il l’est depuis plusieurs mois; plus de 1 000 000 de Québécois ont trouvé un médecin de famille ; il y a eu une baisse des impôts, ainsi que des investissements majeurs en santé et en éducation, notamment.

« Notre gouvernement a livré ses engagements pendant les quatre dernières années. Livrer quatre budgets équilibrés consécutifs n’était pas une mince tâche, mais nous avons eu le courage de le faire. Du jamais vu en plus de 40 ans! Et nous l’avons fait au nom de l’amélioration de la qualité de vie de chaque Québécoise et Québécois et j’en suis extrêmement fière ».

Pour consulter les biographies des candidats investis à ce jour, visitez le site Internet du Parti libéral du Québec au plq.org.