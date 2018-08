Les conseillers Aram Elagoz et Sandra El-Helou réintègrent le caucus du Mouvement Lavallois

Le conseiller municipal de Renaud, Aram Elagoz, ainsi que la conseillère de Souvenir-Labelle, Sandra El-Helou, annoncent qu’ils réintègrent dès aujourd’hui le caucus du Mouvement Lavallois.

« J’ai rejoint le deuxième groupe en juin dernier parce que j’aspirais à plus de souplesse dans la gestion de notre caucus et parce que je souhaitais être davantage consulté dans la prise de décision. Le processus de médiation a permis des échanges profitables et sains. L’équipe du maire a fait plusieurs propositions de changements dans le fonctionnement de notre caucus qui répondent à mes attentes. Ainsi, je ne vois plus de raisons de retarder davantage mon retour auprès du caucus du Mouvement Lavallois », a soutenu Aram Elagoz.

« Je partage tout à fait le point de vue de mon collègue Aram à l’effet que la médiation a permis des discussions franches, positives et satisfaisantes. Les suggestions qui nous ont été présentées répondent à mes aspirations vis-à-vis de mon implication au sein du caucus. Je considère désormais être mieux outillé pour concrétiser les engagements de notre programme électoral, qui est basé sur les besoins de nos citoyens », a affirmé Sandra El-Helou.

Les deux conseillers ont tenu à rassurer leurs concitoyens de leur dévouement constant à défendre leurs intérêts, à faire en sorte d’améliorer leur qualité de vie, leur mieux-être, avec l’équipe qui a été élue en novembre dernier ; le Mouvement Lavallois.

Réaction du maire Demers

« Je suis très heureux de la décision des conseillers Elagoz et El-Helou et je les accueille à bras ouverts. J’ai toujours cru aux bienfaits de cette médiation et elle porte fruit. La proposition de changements à notre fonctionnement de caucus, présentée le 15 août dernier à l’ensemble des conseillers du Mouvement Lavallois en présence du médiateur, se veut une réponse constructive à leurs demandes. J’espère profondément qu’elle saura en convaincre d’autres de poursuivre leur engagement sous la bannière du Mouvement Lavallois », a conclu le maire, Marc Demers.