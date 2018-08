Voter par la poste de l'extérieur du Québec, c'est possible!

À l'approche du déclenchement des élections générales provinciales, Élections Québec invite les électrices et électeurs québécois qui seront temporairement à l'extérieur de la province les jours de vote à faire une demande d'inscription au vote hors Québec.

Vous êtes dans cette situation? Vous pourriez voter par la poste si vous remplissez les conditions d'admission et que vous faites une demande d'inscription au plus tard le mercredi 12 septembre à 23 h 59, heure du Québec.

Les jours de vote

Au total, il y a huit jours pour voter : sept jours de vote par anticipation, du 21 au 27 septembre, et le jour même des élections, le 1er octobre.

Les conditions à remplir

Pour voter hors Québec, vous devez être une électrice ou un électeur et vous deviez avoir votre domicile dans la province depuis 12 mois consécutifs au moment de votre départ. Vous devez également avoir quitté le Québec depuis 2 ans ou moins, sauf exception, et avoir l'intention d'y revenir.

L'exception au délai de deux ans vise les personnes affectées à l'extérieur de la province pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada, incluant les Forces armées canadiennes, ou d'un organisme international dont le Québec ou le Canada est membre et auquel il verse une contribution. Si vous êtes dans cette situation et que vous avez quitté le Québec depuis plus de deux ans, vous êtes donc admissible à voter hors Québec.

Rappelons que pour être une électrice ou un électeur, une personne doit :

avoir 18 ans ou plus;

avoir la citoyenneté canadienne;

avoir son domicile au Québec depuis six mois;

ne pas être sous curatelle ou avoir perdu ses droits électoraux.

La demande d'inscription au vote hors Québec

Le site www.elections.quebec fournit plus d'information et permet de faire une demande d'inscription en ligne ou de télécharger un formulaire pour faire une demande par télécopieur ou par la poste.

Lors des dernières élections générales, en avril 2014, plus de 18 000 électrices et électeurs se sont inscrits au vote hors Québec.