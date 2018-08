Faits saillants de la séance du conseil du 15 août dernier

Le 15 août dernier, de nombreuses décisions ont été prises lors de la séance publique du conseil municipal; en voici les points saillants.

Les membres du comité exécutif ont autorisé l’acquisition, pour la somme de 12 800 $, d'un terrain d’une superficie de 594,6 m2, à proximité du bois Mattawa. Ce dernier est situé au nord du boulevard Sainte-Rose, à Fabreville. Rappelons que le secteur présente, selon le projet de stratégie d’acquisition des milieux naturels, une cote de priorisation très élevée. On y trouve, notamment, une partie d’un milieu humide riverain de 79 042,88 m​2.

Le comité exécutif a également entériné l’acquisition de 2 terrains. ​L’un est d’une superficie de 783,9 m2 (43 100 $); l’autre, d’une superficie de 766,4 m2 (42 000 $).

Les 2 terrains sont situés au nord du boulevard des Oiseaux, à l’intérieur d’une vaste zone connue comme étant le Bois de l’Équerre, dans le quartier de Sainte-Rose. Selon le projet stratégique d’acquisition des milieux naturels, les terrains en question sont situés à l’intérieur d’une zone d’aménagement particulière (ZAEP) du Bois de l’Équerre, dans un secteur d’intérêt élevé. Notons que la Ville de Laval a obtenu la collaboration de l’organisme Nature-Action Québec​​​​​pour effectuer les démarches auprès des propriétaires dans le cadre d’un programme de financement du gouvernement du Canada.

Restauration de la berge des Goélands

Le comité exécutif a entériné le projet de restauration de la berge des Goélands, située sur la rue Riviera. Il a mandaté l’organisme Éco-N​ature​​​​pour effectuer les démarches nécessaires à l’obtention des permis ou des attestations auprès des différentes instances gouvernementales.

Éco-Nature se chargera, notamment, de la demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)​​​​au nom de la Ville.

Le projet vise à retirer un ancien muret et son escalier de béton pour les remplacer par un aménagement naturel servant d’habitat pour la faune. Ce projet est possible grâce à la collaboration d’Éco-Nature (planification et coordination). L’organisme a obtenu une contribution financière de la Fondation de la faune du Québec​​​​ pour la réalisation des travaux.

Journée de l’arbre

Une subvention de 10 000 $ sera accordée au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval​​​​​pour la tenue de la 11e édition de la Journée de l’arbre. Cette activité vise à sensibiliser la population et les employés à l’importance de lutter contre les îlots de chaleur ainsi qu’au maintien d’une bonne qualité de l’air.

L’aide financière de la Ville, représentant presque le tiers du coût total du projet, permettra l’achat des arbres, la location de la machinerie lourde et des fournitures, ainsi que l’arrosage des arbres.

Politique d’encadrement de la gestion des stocks

La Ville de Laval désire avoir recours aux services professionnels d’une firme externe pour élaborer une politique d’encadrement de la gestion des stocks des services de la Ville, et ce, avec une perspective de développer une politique corporative.

Une amélioration de la gestion des stocks est visée, par exemple en solidifiant la fiabilité de l’information sur les valeurs et les quantités de biens. À cette fin, le comité exécutif a accepté que l’on demande des soumissions par voie d’invitation écrite pour l’obtention de services professionnels visant l’élaboration d’une politique de la gestion des stocks.

Soutien à Femmes et Villes International

Les membres du comité exécutif ont convenu d’octroyer une aide financière de 5 000 $ à l’organisme à but non lucratif Femmes et Villes International (FVI) pour leur projet de marches exploratoires à l’intérieur et à l’extérieur des stations de métro.

FVI se veut un lieu d’échanges sur les enjeux reliés à l’égalité des sexes et à la participation des femmes au développement des villes. L’organisme s’engage, avec ses principaux partenaires, à superviser la création et la diffusion d’un manuel sur les marches exploratoires et la sécurité des femmes à proximité des stations de métro.