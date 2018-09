Jean Habel annonce son premier engagement

Le candidat libéral Jean Habel a annoncé son premier engagement pour la circonscription de Sainte-Rose. Au cours d’un deuxième mandat, le candidat libéral s’engage à travailler en collaboration avec la Commission scolaire de Laval afin de s’assurer qu’il y ait un ajout de ressources et d’infrastructures pour les écoles de sa circonscription.

Puisque le nombre d’élèves augmente année après année et que les établissements atteignent leur capacité maximale, Jean Habel s’engage à assurer, entre autres, à défendre, en collaboration avec la commission scolaire, l’agrandissement de l’école l’Aquarelle.

Dans cette optique, tous les agrandissements et toutes les constructions d'écoles s’inspireront du modèle des Labs-écoles : ces écoles modernes et innovantes offriront un environnement stimulant et propice à l'apprentissage autant pour les enseignants que pour les enfants et les parents.

Également, un gouvernement libéral assurerait une deuxième personne dans les classes du préscolaire et de première année du primaire pour accompagner les enfants. Par exemple, un(e) deuxième enseignant(e), un(e) technicien(ne) en éducation spécialisée, un(e) orthopédagogue, un(e) orthophoniste, un(e) psychologue, etc.

« J’accorde énormément d’importance à la qualité de l’enseignement et à l’état de nos infrastructures scolaires. L’accompagnement des nouveaux apprenants dans le milieu scolaire est essentiel et dépend de la place qu’ils occupent au sein même de l’établissement. Je m’engage donc à travailler et à collaborer avec la commission scolaire de Laval afin de réaliser l’agrandissement de l’école l’Aquarelle et de veiller à ce que toutes les ressources nécessaires soient mises à profit, et ce, dans toutes les écoles de ma circonscription. Il en va de la réussite de chaque élève et de l’amélioration du quotidien du personnel qui y travaille. »