Le 26 août dernier, Sylvie Moreau, candidate du Parti Québécois de Vimont, ainsi que sa valeureuse équipe de précieux bénévoles, ont procédé à l’ouverture officielle du local électoral de Vimont. ( Sis au 4707, boul. des Laurentides, bureau 101, face à la bibliothèque Laure-Conan).

À cette occasion, les personnes présentes ont eu le plaisir d’entendre et de discuter avec Jean-François Payette, Docteur de l’université de Lyon, sommité reconnue et récipiendaire de nombreux prix en relations internationales du Québec, qui a traité des effets néfastes du flou constitutionnel sur les relations étrangères du Québec.

Sylvie a écouté les citoyens, a répondu à leurs questions et a pris le temps de parler avec chacun et chacune, en plus de résumer ses actions et projets pour le quartier Vimont, spécifiquement sur les solutions qu’elle propose dans les domaines de la santé, de l’environnement, de l’agriculture et des PME, enjeux importants non seulement pour les résidents du quartier, mais aussi pour la grande région de Laval.

Le bureau électoral est donc maintenant ouvert à tous. Les citoyens pourront s’y rendre pour y faire quelques heures de bénévolat, devenir membre ou s’informer sur le scrutin à venir, y rencontrer Sylvie ou son équipe qui se feront un plaisir de répondre à toute préoccupation et informations concernant le quartier.

