Odette Lavigne inaugure son local électoral dans Fabre

Odette Lavigne, candidate du Parti Québécois dans Fabre, a inauguré son local électoral, situé au 4840 boulevard Sainte-Rose, le 2 septembre.

C’est donc dans une ambiance festive, avec maïs et hot-dogs, qu’une soixante de citoyens sont venus soutenir la candidate péquiste en ce début de campagne électorale. Madame Lavigne s’est adressée aux citoyens dans un discours chaudement applaudi. « Je veux mener une campagne de terrain et travailler avec vous […] Cette campagne ne sera pas la mienne, mais la nôtre. Nous allons dynamiser Laval ensemble. Le 1 er octobre, on va gagner Fabre ! ».

« Odette est vraiment impressionnante » lance Claude Guérin, qui habite Laval-Ouest. « Au premier contact, on sent sa sincérité et son sens de l’écoute […] En plus, elle connaît bien la circonscription puisqu’elle est née et y a grandi, c’est un bon départ pour devenir députée ! »

Aussi, d’autres candidats étaient présents pour donner leur appui à la candidate, dont Marc-André Constantin (Sainte-Rose), Gabriel Gousse (Blainville), Nacera Bedad (Chomedey) et Jocelyn Caron (Laval-des-Rapides.

Monsieur Caron s’est d’ailleurs réjoui de la candidature de madame Lavigne : « À 29 ans, Odette fait partie de la nouvelle génération de candidats du Parti Québécois. Elle incarne la relève en politique et c’était important pour moi de venir la soutenir ».