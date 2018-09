M. Saul Polo annonce son deuxième engagement

C’est en compagnie de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, et de plusieurs résidents de l’Oasis St-Martin réunis dans l’une des entrées du Bois du Trait-Carré que M. Saul Polo, candidat libéral dans la circonscription de Laval-des-Rapides, a fait l’annonce de son deuxième engagement électoral. M. Polo a également profité de l’occasion pour lancer la vidéo de cet engagement local sur sa page Facebook et sur son site Internet.

S’il est réélu, M. Polo s’engage à travailler avec l’ensemble de ses partenaires locaux pour soutenir la création d’un grand parc au centre-ville et le projet d’aménagement durable des Amis du Boisé du Souvenir. Ce projet fut déposé par les Amis du Boisé du Souvenir au mois d’août dernier dans le cadre d’un rapport sur l’état du Bois du Trait-Carré intitulé, Vision d’avenir pour le Bois du Trait-Carré.

Pour offrir aux citoyens une meilleure qualité de vie, M. Polo promet d’appuyer la mise en place de ce projet, suite à son dépôt à la Ville de Laval, et de travailler avec ses divers partenaires municipaux pour la consolidation des milieux naturels du secteur du centre-ville en vue de créer un grand espace vert urbain.

Cet engagement fait suite à plusieurs interventions de M. Polo dans les deux dernières années quant à la sauvegarde d’espaces verts dans sa circonscription. Il avait notamment pris position en faveur de la sauvegarde du Boisé du Souvenir en 2016, en plus de joindre sa voix à celle de milliers de citoyens le mois dernier, pour que le Bois du Trait-Carré puisse être préservé dans son intégralité.