Ouverture officielle du local électoral du Parti Québécois dans Laval-des-Rapides

Les militants et militantes du Parti Québécois de la circonscription de Laval-des-Rapides se sont réunis samedi le 1er septembre pour l’ouverture officielle du local électoral. Ce dernier est situé au 34-i boul. Cartier Ouest à Laval, près du métro Cartier.

Cette ouverture sous forme d’épluchette de blés d’Inde a accueilli Frédéric Bastien, historien et auteur de La Bataille de Londres, qui a prononcé un discours sur le régime canadien constitutionnel et son impact dans la vie de tous les jours.

Le candidat de la circonscription de Laval-des-Rapides, Jocelyn Caron, a profité de cette occasion pour mobiliser les partisans du Parti Québécois : « Ici à Laval-desRapides, la course sera serrée. La venue à Laval du chef et de la vice-cheffe du Parti Québécois au 2e jour de la campagne électorale n’y est pas étrangère. Tout est possible pour faire élire un député du Parti Québécois dans Laval-des-Rapides. J’invite tout citoyen et citoyenne souhaitant échanger avec moi, avoir de l’information sur les propositions du Parti Québécois ou encore s’impliquer durant cette campagne à venir au local électoral ou à me contacter ».

Pour contacter le candidat : [email protected] ou (450) 239-0346. Pour en savoir plus, visitez le www.jocelyncaron.quebec.