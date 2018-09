Complexe aquatique : Transformer le problème en opportunité

La ville de Laval a confirmé que l’appel d’offres pour la construction du complexe aquatique de Laval est annulé, dans un communiqué de presse émis cet après-midi.

Alors que la Ville prévoyait un investissement de 61 millions de dollars pour ce complexe qui doit accueillir les épreuves aquatiques lors des Jeux du Québec à Laval en 2020, les 3 soumissions reçues variaient entre 82,1 M$ et 85,5 M$; soit près de 40 % de plus que le budget prévu.

Les citoyens continuent de payer pour un projet incertain

À ce jour, la Ville de Laval a déjà déboursé 8,3 M$ pour la réalisation de plans et devis et la préparation des fondations du bâtiment. Pour le chef de l’Opposition officielle, Michel Trottier, l’annulation de l’appel d’offres est l’occasion de revoir la stratégie de la Ville et de faire face différemment à la pénurie de piscines à Laval.

Les citoyens continuent de payer pour un projet de moins en moins certain. Par contre, ce qui est certain, c’est que les quartiers de Laval manquent cruellement de piscines. Nous espérons que l'annulation de l'appel d'offres sera l'occasion de revoir la stratégie afin d'utiliser l’enveloppe budgétaire toujours disponible pour construire un plus grand nombre de piscines à moindre coût et mieux réparties sur le territoire de Laval.

Malgré l’issue incertaine du complexe aquatique, le conseil municipal est appelé à entériner une dépense de 710 930,75 $ pour isoler les fondations avant l’hiver, lors de la prochaine séance du conseil municipal.