La CAQ à Laval promet plus d’argent pour les familles

«C’en est assez», disent les candidats de la Coalition Avenir Québec, Alice Abou-Khalil (Chomedey) et Mauro Barone (Mille-Îles) en se référant au fardeau fiscal des familles Lavalloises.

«Ces dernières subissent depuis 15 ans, le même sort que le reste des familles québécoises : des hausses successives et étonnantes de taxes et de tarifs. Nous avons tous une famille et voulons que les choses changent maintenant ! Nous sommes le seul parti qui s’engage concrètement à mettre plus d’argent dans le portefeuille des familles », a exprimé Alice Abou-Khalil.

Pour y arriver, la Coalition Avenir Québec prévoit mettre en place cinq grandes mesures fiscales :

- Uniformisation du taux de taxe scolaire : à Laval, diminution de 54 %, avec un taux de 0,10 $ par tranche de 100 $ d’évaluation municipale

- Allocation famille plus équitable et plus généreuse pour les 2 e et 3 e enfants

- Remboursement des paires de lunettes ou des lentilles cornéennes pour les jeunes de 17 ans et moins, jusqu’à concurrence de 250 $, une fois tous les deux ans

- Abolition de la contribution additionnelle pour les services de garde; retour au tarif unique en garderie subventionnée

- L’instauration du réseau gratuit de prématernelles 4 ans (non obligatoire).

Du renfort pour les proches aidants

«Longtemps négligés, les proches aidants d’aînés et d’enfants handicapés obtiendront enfin reconnaissance et répit», a signalé Mauro Barone.

En plus de la bonification du crédit d’impôt pour aidants naturels jusqu’à concurrence de 2 500 $, le chef François Legault, s’engage à offrir la première politique québécoise pour proches aidants en collaboration avec les organismes et agences déjà à l’œuvre. De plus, le programme pour les parents d’enfants lourdement handicapés sera bonifié de 22 M$ par année.