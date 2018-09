Saul Polo s'engage pour la réussite de l'entrepreneuriat

C’est accompagné de la vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, que Saul Polo, député et candidat libéral dans la circonscription de Laval-des-Rapides, a dévoilé son quatrième engagement local de la campagne.

Réunis à la Place publique de l’Université de Montréal (Campus de Laval) avec plusieurs acteurs entrepreneuriaux de la région, M. Polo a annoncé que la réussite du milieu de l’entrepreneuriat à Laval constituerait l’une de ses priorités dans un prochain mandat.

En effet, s’il est réélu le 1er octobre prochain, M. Polo s’engage à travailler avec la Ville de Laval à l’implantation d’une Maison de l’innovation et de l’entrepreneuriat à Laval. Ce lieu physique serait accessible à tous les entrepreneurs de la région lavalloise et favoriserait les échanges entre ces derniers, les incitant à démarrer des projets innovateurs sur le territoire de Laval.

« La Ville de Laval vit une croissance entrepreneuriale remarquable depuis les dernières années. À travers la diversification des multiples industries qui composent le paysage lavallois, je suis témoin, depuis 4 ans, de la fierté qui habite chaque entrepreneur qui ose se lancer en affaires. Le milieu entrepreneurial de notre région en est un des plus ambitieux et nous nous devons de l’encenser à sa juste valeur, en offrant à nos entrepreneurs les meilleurs outils pour réussir. Permettre à ces derniers de concrétiser leurs projets avec un lieu d’échanges et de rencontres ne pourra qu’être bénéfique au sentiment d’audace qui règne dans notre ville depuis maintenant quelques années », de dire Saul Poli, député et candidat libéral dans circonscription de Laval-des-Rapides

