Monique Sauvé dévoile son engagement pour les aînés lavallois

La députée et candidate pour le Parti libéral du Québec (PLQ) de Fabre, Mme Monique Sauvé, a dévoilé lundi son troisième et dernier engagement pour les aînés de la circonscription. Elle s’engage à assurer un meilleur soutien aux aînés et aux proches aidants de la circonscription de Fabre via le crédit d’impôt pour le maintien à domicile.

Depuis trois ans, nombreux aînés lui ont exprimé l’iniquité liée aux critères d’admissibilité du présent crédit d’impôt pour maintien à domicile. Le gouvernement libéral avait déjà signifié son intention de réviser cette mesure fiscale.

Pour la candidate, améliorer le crédit d’impôt pour le maintien à domicile doit faire partie des priorités du prochain gouvernement libéral.

« J’ai dit lors de mon lancement de campagne que je pouvais mettre un visage sur chacun de mes engagements. Pour celui-ci je remercie grandement, entre autres, Mme Young et à tous les aînés que j’ai rencontrés pour leur belle contribution. Je souhaite, par cet engagement, pouvoir améliorer la qualité de vie de nos aînés. Leur préoccupation est devenue mon engagement envers eux », souligne Mme Sauvé.

La candidate rappelle qu’il est très important pour les citoyens de se prévaloir de leur droit de vote le 23 et 24 septembre par anticipation et le 1er octobre pour le jour de vote ! Les citoyens peuvent

contacter son local de campagne électorale afin de connaître les différents lieux pour voter.