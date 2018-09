Un Québec plus prospère et plus vert vise le Parti libéral du Québec

Le gouvernement libéral a démontré dans les dernières années qu’il est possible de demeurer compétitif tout en travaillant activement à lutter contre les changements climatiques et à protéger notre environnement.

Récemment, le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, annonce de nouvelles mesures qui nous permettront de léguer à nos enfants un Québec encore plus vert.



Dans un second mandat d’un gouvernement libéral :

On recyclera plus et on réduira l’usage du plastique pour diminuer son impact sur l’environnement en :

offrant un soutien financier aux municipalités pour déployer une meilleure offre de recyclage par l’installation d’un bac près de chaque poubelle publique;

investissant massivement pour moderniser la collecte et les centres de tri, pour qu’ils acceptent d’ici la fin du mandat l’ensemble des types de plastiques, incluant le plastique no 6;

interdisant les pailles en plastique dans les bars et les restaurants.

Un nouvel inspecteur en chef en environnement coordonnera les actions d’une escouade verte de 300 enquêteurs qui travailleront notamment sur la question des sols contaminés.

On donnera suite à la Stratégie québécoise de l'eau 2018‑2030 en exigeant une redevance plus élevée des grands consommateurs pour protéger cette ressource collective qui appartient à tous les Québécois.

L’État fera davantage sa part : 1 % des budgets d’infrastructures du gouvernement du Québec sera consacré au développement d’infrastructures vertes; incluant l’utilisation du bois comme matériau de construction et des mesures de verdissement urbain afin de réduire l’impact des îlots de chaleur.

Ces mesures représentent des investissements supplémentaires de près de 45 M$ sur 5 ans. Elles s’ajoutent aux engagements pris de rendre le transport collectif gratuit pour les étudiants et les personnes aînées, de développer des projets porteurs de transport en commun aux quatre coins du Québec et de bonifier les rabais pour l’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’une borne de recharge à la maison.



Rappelons par ailleurs, qu’au cours des quatre dernières années, le gouvernement libéral a déployé des politiques et des initiatives qui soutiennent l’essor d’une économie novatrice, prospère et durable, comme le Plan d’électrification des transports, la Politique énergétique, la Politique de mobilitédurable, la Stratégie québécoise de l’eau et le Fonds vert, tout en maintenant un environnement fiscal stable et attrayant pour les investisseurs.



Citation :



« Lutter contre les changements climatiques est une responsabilité que nous partageons tous, car nous subissons déjà collectivement les conséquences qui y sont liées. Notre volonté est ferme d’atteindre les objectifs du Québec en matière de réduction des gaz à effet de serre et de réduire la dette environnementale que l’on léguera à nos enfants. On s’est donné les moyens d’investir dans notre avenir. Mieux protéger notre eau, notre sol et la qualité de l’air, c’est assurer pour les générations futures un environnement où il fait bon vivre, grandir et vieillir », indique le premier ministre et chef du PLQ.