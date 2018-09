Briser l’isolement des aînés d’Alfred-Pellan

La paroisse Saint-Noël Chabanel a reçu de l’aide financière du gouvernement du Canada afin d’effectuer des travaux de rénovation dans le but de mettre leur projet sur pied, a annoncé le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, l’honorable Jean-Yves Duclos.

La paroisse Saint-Noël Chabanel œuvre activement au bien-être des citoyens de Laval en proposant des activités sociales qui permettent un renforcement des liens intergénérationnels. Le gouvernement du Canada appuie la paroisse par le biais d’un financement de 15 000$ afin d’installer une nouvelle fournaise avec conduit de contournement au gaz naturel qui garantira la qualité des activités et des services offerts aux aînés.

Les aînés apportent une contribution importante et précieuse au sein de leur famille, de leur collectivité et de la société. C’est pour cela que le gouvernement du Canada reste déterminé à garantir l’interaction sociale, le vieillissement positif et le bien-être de nos aînés. Ces derniers sont notre patrimoine et ils contribuent, à leur mesure, à la prospérité du Canada.

Les faits en bref

• Ce projet a été approuvé dans le cadre de l’appel de propositions de 2017 2018 du PNHA du gouvernement du Canada visant les projets communautaires.

• Le gouvernement du Canada investit environ 35 millions de dollars dans le PNHA dans le but de financer plus de 1 880 projets communautaires approuvés à la suite de l’appel de propositions du PNHA de 2017 2018.

• Depuis 2004, le PNHA a approuvé près de 21 600 projets dans des centaines de collectivités dans l’ensemble du Canada, pour un investissement total d’environ 452,5millions de dollars du gouvernement du Canada.

• Les organismes admissibles peuvent recevoir un financement pouvant atteindre 25 000 $.