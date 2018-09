Élections au seins du caucus lavallois

Le maire de Laval, Marc Demers, souhaite informer la population que les conseillers du Mouvement Lavallois ont élu par acclamation Nicholas Borne (Laval-les-Iles) à titre de président de caucus et Yannick Langlois (L’Orée-des-Bois), à titre de whip.

Désigné par ses pairs, le président de caucus est responsable de diriger les délibérations du caucus. Il élabore les ordres du jour et anime les rencontres de son groupe parlementaire. Il veille au droit de parole de chacun et s’assure que les échanges demeurent respectueux et constructifs.

Bachelier en administration des affaires de l'Université Laval, Nicholas Borne possède une maîtrise en administration publique obtenue à l’ENAP en 2017. Travaillant dans le domaine de l'impression comme conseiller à la clientèle, il est à l’écoute des besoins d’autrui. Conseiller du district de Laval-les-Îles depuis 2013, il est reconnu par ses collègues pour sa diplomatie, son empathie, sa bonne humeur et ses grandes capacités de conciliateur. Il est donc la personne tout indiquée pour exercer le rôle de président du caucus.

Yannick Langlois, whip du caucus

Le terme whip est utilisé depuis 1769 en référence à l'expression whipper-in qui désigne la personne qui, à l'aide d'un fouet, empêche la meute de se disperser dans la chasse à courre. Bien que le rôle actuel n’inclue nullement l’usage d’un fouet, le whip est la personne responsable de la discipline du parti, de l’assiduité des élus. Il veille à la solidarité des conseillers à l’égard des orientations stratégiques choisies par son groupe.

Il assiste également la présidente du conseil et les élus dans l’application de la procédure de séance et les règles de régie interne du conseil municipal. Yannick Langlois possède une formation en administration et est entrepreneur depuis plus de 17 ans.

Il possède et exploite une entreprise florissante de distribution de café. Reconnu pour sa persévérance, sa franchise et sa débrouillardise, Yannick accorde une importance vitale aux contacts humains, au respect des différences. Facilitateur et habile négociateur, il compte exercer son nouveau rôle avec rigueur et éloquence.