Saul Polo toujours député dans Laval-des-Rapides

C’est entouré de plusieurs militants, bénévoles et membres de sa famille que Saul Polo s’est adressé à eux suite à la confirmation de son élection en tant que député de Laval-des-Rapides.

Élu pour une deuxième fois dans cette circonscription, M. Polo s’est dit réjoui des résultats d’hier. Il est fier de ses engagements proposés aux citoyens et du travail accompli par son équipe. Très excité à l’idée de mettre en place son plan d’avenir pour tous les résidents de Laval-des-Rapides, il a hâte de pouvoir poursuivre tous ses ambitieux projets auprès des acteurs locaux de la circonscription.

« Je suis plus que fier de la campagne que mon équipe et moi avons su mener sur le terrain, à la rencontre des citoyens. Je tiens d’ailleurs à remercier ces derniers pour la confiance qu’ils m’ont accordée. C’est avec humilité que j’accepte de représenter les intérêts de Laval-des-Rapides en tant que député provincial. J’ai très hâte de pouvoir poursuivre mon travail entamé il y a de cela quatre ans, dans l’espoir d’offrir à tous les résidents de la circonscription, la meilleure qualité de vie possible », a souligné M Polo, au lendemain de sa réélection.