Le ministre Garneau était de passage à Laval

Le gouvernement du Canada investit dans de nouvelles bouées de navigation lumineuses quatre saisons pour donner à la Garde côtière canadienne l’équipement dont elle a besoin pour assurer la sécurité des gens de mer canadiens et des voies navigables du Canada. C'est du moins ce qu'a annoncé l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, le vendredi 5 octobre dernier, alors qu'il était de passage à Laval.

Au nom de l’honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l’honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé que la Garde côtière canadienne recevra 184 bouées de navigation lumineuses quatre saisons à installer dans le chenal maritime du fleuve Saint-Laurent, entre Québec et Montréal. Ces nouvelles bouées plus modernes font partie du réseau des plus de 17 000 aides à la navigation de la Garde côtière situées dans l’ensemble du pays, telles que les phares et les balises, qui contribuent à maintenir l’un des systèmes de navigation les plus sûrs au monde.

« Cet investissement dans du nouvel équipement moderne pour la Garde côtière canadienne témoigne de l’engagement de notre gouvernement à garantir le transport sécuritaire des personnes et des marchandises sur nos voies navigables, tout en créant des débouchés pour les entreprises du Québec », a souligné l'honorable Marc Garneau lors du point de presse.

Les bouées quatre saisons sont uniques au monde, conçues grâce à l’expertise de la Garde côtière canadienne pour résister aux conditions extrêmes des glaces et des marées, que l’on trouve dans le chenal maritime du Saint-Laurent. Elles resteront dans l’eau à longueur d’année et n’exigeront un entretien que tous les deux à quatre ans.

Les bouées quatre saisons remplaceront les bouées de navigation saisonnières actuellement mises en place chaque été et chaque hiver par la Garde côtière. Le gain de temps lié à la mise en service et à l’entretien des nouvelles bouées permettra à la Garde côtière de faire des économies d’exploitation.

En juillet 2018, le gouvernement du Canada a attribué un contrat de 12 351 790 $ (taxes comprises) à Canam Ponts de Québec (QC) pour l’approvisionnement de 184 bouées de navigation lumineuses toutes saisons. Le contrat prévoit la possibilité d’acquérir jusqu’à 204 bouées supplémentaires.

« Notre gouvernement assure la croissance économique au Québec et dans l’ensemble du Canada. Cet investissement témoigne une fois de plus de notre engagement à créer de bons emplois pour la classe moyenne, et je suis ravi que mes électeurs de Vimy et de Laval puissent bénéficier directement des retombées de ce projet », a tenu à ajouter Eva Nassif, députée de Vimy.

Sur la photo : L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports; Eva Nassif, députée de Vimy; Marcel Dutil, président du Groupe Canam inc.; Sylvain Vézina, directeur régional, Programmes de navigation, GCC; Pierre-Luc Delage, ingénieur des Services techniques, GCC; Marc Delisle, surintendant, Exploitation opérationnelle, GCC; et Lisa Earle, surintendante au Centre des opérations régionales, GCC.