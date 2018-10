Sonia Baudelot sera la candidate du Parti conservateur du Canada dans Marc-Aurèle-Fortin

Le Parti conservateur du Canada est fier d’annoncer la nomination de Sonia Baudelot à titre de candidate dans la circonscription fédérale de Marc-Aurèle-Fortin pour les élections de 2019.

Native de la Ville de Laval, Sonia Baudelot est une jeune femme active, professionnelle et dotée d'une capacité exceptionnelle pour créer des liens de confiance avec les citoyens. C'est aussi et avant tout une mère de famille de deux enfants qui croit aux valeurs familiales.

Sonia Baudelot est diplômée en sciences humaines avec concentration en droit et cumule plus de vingt ans dans le domaine de l’aviation. Elle est maintenant directrice de vol au sein d’une grande compagnie aérienne ainsi que vice-présidente syndicale de la section locale pour le personnel navigant et siège au comité santé-sécurité.

Sonia Baudelot est aussi trilingue, une facilité qui lui permet d'avoir une bonne communication ainsi qu'une proximité spéciale avec l’environnement multiculturel de Laval. Persévérante et engagée, elle n'hésite pas à faire du bénévolat au sein de plusieurs organismes gouvernementaux et communautaires afin de soutenir leurs causes. Dès le collège, elle a participé au programme de l'ACDI en se rendant dans un village sous-développé en Équateur pour travailler sur des projets touchant à la nutrition et à la santé.

En 2017 elle a fondé le parti : Avenir Laval – Équipe Sonia Baudelot. Elle a également été membre du conseil d’administration de la Ligue d’action civique, présidente du Comité des parents de l’APCC et directrice d'un centre communautaire à Laval.

« J’ai à cœur de servir les intérêts des familles et des entrepreneurs de Marc-Aurèle-Fortin. L’arrivée d’Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur du Canada m’a convaincue de faire le saut en politique fédérale pour promouvoir des baisses d’impôt pour les familles, stimuler la création d’emploi, renforcer le Code criminel et transférer des pouvoirs aux provinces », a affirmé Sonia Baudelot.

« Sonia Baudelot est très impliquée dans sa communauté depuis de nombreuses années et c’est avec grand plaisir que nous l’accueillons dans notre formidable équipe de candidats. Je suis convaincu qu’elle mettra son expérience et son talent à bien servir les citoyens de Marc-Aurèle-Fortin », a déclaré Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada.