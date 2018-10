Laval accueille favorablement le nouveau conseil des ministres à l’Assemblée nationale

Le maire de Laval, Marc Demers, accueille très favorablement la nouvelle composition du conseil des ministres paritaire dévoilée aujourd’hui à l’Assemblée nationale du Québec.

M. Demers se réjouit notamment de la désignation de M. Éric Girard, député de Groulx, au poste de ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval. « Nous avons des enjeux importants à Laval et j’espère vivement que M. Girard saura être un interlocuteur facilitateur à l’avenir », a soutenu le maire Demers.

Le maire Demers salue également la nomination de François Bonnardel au poste de ministre des Transports et de Chantal Rouleau à titre de ministre déléguée aux Transports et responsable de la métropole : « Nous avons de grands projets pour améliorer la mobilité et le transport collectif et nous souhaitons vivement la mise en œuvre du réseau de transport intégré Laval—Basses-Laurentides​​​​. Ainsi, j’ai bon espoir que M. Bonnardel et Mme Rouleau seront des alliés majeurs dans l’amélioration du bien-être des citoyens de Laval et de la couronne nord », a ajouté M. Demers.



Le maire Demers a tenu à féliciter la nouvelle ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest avec lequel il souhaite créer une collaboration efficace, notamment dans la poursuite des travaux accroissant l’autonomie des villes.

Enfin, Marc Demers a salué la nomination du député de Sainte-Rose, Christopher keete, responsable du secrétariat dédié aux Québécois de langue anglophone.