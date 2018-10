Une opposition officielle expérimentée et déterminée

Le chef de l'opposition officielle, M. Pierre Arcand, a attribué à chacun des membres de son équipe les responsabilités qu'ils devront assumer dans le cadre des travaux parlementaires.

Voici la liste des porte-paroles dans les divers domaines d'intervention de l'État :

Francine Charbonneau : les Aînés, Proches aidants et Lutte contre l'intimidation ;

Saul Polo : Énergie, Ressources naturelles, Forêts, Faune et Parcs ;

Jean Rousselle : Travail, Éthique et Intégrité des marchés publics

Monique Sauvé :Emploi et Solidarité sociale.

Les députés libéraux se réuniront au Centre de villégiature l'Entourage situé au Lac-Beauport du 23 au 25 octobre afin d'établir les actions qu'ils mèneront au cours des prochaines semaines et pour se préparer à la rentrée parlementaire.

« L'ensemble des forces combinées de l'équipe nous permettent d'être une opposition officielle redoutable. Le gouvernement a plusieurs explications à fournir aux Québécois et nous nous assurerons qu'il y réponde. Les porte-paroles investiront temps et efforts au cours des prochaines semaines afin d'assurer une pleine maîtrise de leurs dossiers lors de la rentrée parlementaire. J'ai confiance en chacun des députés du caucus libéral et ensemble nous travaillerons à relancer notre parti », de dire Pierre Arcand, Chef de l'opposition officielle.