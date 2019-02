Le comité exécutif en bref

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors des séances publiques tenues les 30 janvier et 6 février 2019.

Écran antibruit en bordure de l’autoroute 15

La Ville de Laval, en partenariat avec le Ministère des Transports désire mettre de l’avant un mandat de services professionnels d’ingénieurs-conseils. Ce mandat consiste à la réalisation d’une étude d’avant-projet, de plans et devis et des services durant la construction avec résidence pour les travaux de reconstruction et de prolongement d’un écran antibruit sur un tronçon de 395 mètres, le long de la bretelle du boulevard Dagenais menant vers l’autoroute des Laurentides (autoroute 15) en direction nord jusqu’au boulevard Curé-Labelle.

De plus, le mandat inclut le remplacement et le prolongement de l’écran dans sa partie sud sur un tronçon d’environ 60 mètres supplémentaires en direction est, à partir de la limite de la cour arrière du 2508, rue de l’Ombrette. Pour ce faire, le comité exécutif a autorisé la Ville à demander des soumissions par voie d’appel d’offres public.

Soulignons que cette décision du comité exécutif a été entérinée au cours de l’assemblée du conseil municipal du 5 février dernier.

Commission de la gouvernance

Les membres du comité exécutif ont convenu de recommander au conseil municipal d’adopter les rapports finaux de la Commission de la gouvernance concernant les organismes suivants :

Cosmodôme;

Club de soccer Fabrose;

Cité de la culture et du sport de Laval;

Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier;

Fondation Cité de la Santé;

Patinorama (Objectif Zénith);

Tourisme Laval;

Axion 50 plus;

Corporation du Centre du Sablon;

Association de baseball Les Associés de Laval;

Club de patinage artistique de Laval;

La Centrale des artistes

Séance du 6 février 2019

Subvention de 50 000 $ à l’Aviron, hébergement communautaire

Le comité exécutif a entériné l’octroi d’une subvention de 50 000 $ à l’Aviron, hébergement communautaire, un organisme à but non lucratif qui a pour mission de prévenir l’itinérance et l’exclusion sociale des personnes en situation d’instabilité résidentielle, économique et sociale au moyen d’un service d’hébergement d’urgence et de logements supervisés.