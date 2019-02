Des nouvelles du comité exécutif

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors des séances publiques tenues le 13 et le 20 février 2019.

Le comité exécutif a accepté de recommander au conseil municipal d’approuver l’entente d’aide financière entre la Ville de Laval et le Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB). L’entente financière vise à définir les conditions du versement d’une aide financière de 360 000 $ pour les années 2019 et 2020.

Rappelons que le CQIB, l’incubateur en sciences de la vie, existe depuis 23 ans et qu’il a accueilli plus de 50 startups. Actuellement, 10 compagnies sont établies dans les laboratoires et les bureaux du CQIB et emploient plus de 60 personnes.

Restauration de la maison André-Benjamin-Papineau

Le comité exécutif a convenu d’adjuger un contrat de 62 925,82 $ (taxes incluses) à l’entreprise Les Consultants S.M. inc. pour les services professionnels d’ingénieurs-conseils reliés aux travaux de rénovation et de restauration de la maison André-Benjamin-Papineau.

Le contrat comprend la préparation des plans, des devis et des documents de soumission, l’obtention des autorisations et des certificats requis ainsi que la réalisation et la surveillance des travaux.

Séance du 20 février 2019

Aménagement du stationnement de la Maison des arts – Mobilité réduite

Le comité exécutif a accepté de recommander au conseil municipal d’accorder un contrat de 498 657,50 $ (taxes incluses) à Excavation P. Dupras inc. pour les travaux d’aménagement du stationnement de la Maison des arts. Ces travaux consistent à refaire les rampes d’accès et le stationnement en façade de la Maison des arts. Ceux-ci ne répondent plus aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Aide financière pour promouvoir les exportations des entreprises lavalloises

Les membres du comité exécutif ont entériné la décision de recommander au conseil municipal d’approuver la convention d’aide financière à intervenir entre la Ville et le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) pour la réalisation du mandat de promotion des exportations pour la région de Laval.

Le MEI a accepté de renouveler le financement de la Ville afin de permettre la continuité du service. Cela a pour but de stimuler les exportations des entreprises lavalloises. Ces services s’articuleront autour des axes suivants:

promotion des exportations;

organisation de missions commerciales;

accès aux services des partenaires gouvernementaux.

La nouvelle entente couvrira la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 et comprendra un financement de 320 000 $ sur 3 ans.