Le chef de l’opposition officielle, Michel Trottier, sera candidat pour Parti Laval

Dans une décision qui n’étonnera personne, le chef de l’opposition officielle et chef du Parti Laval, Michel Trottier, annonce qu’il a l’intention de briguer les suffrages et qu’il sera le candidat au poste de conseiller municipal dans le district Marc-Aurèle-Fortin pour le Parti Laval – Équipe Michel Trottier aux élections partielles qui se tiendront au cours des prochaines semaines.

Retour au bercail

Fort d’un rôle stratégique de conseiller spécial au sein du cabinet de l’opposition officielle, Michel Trottier est à même de constater les échecs et les mauvaises propositions de l’administration Demers, et c’est pourquoi il aspire à retourner dans l’enceinte du conseil municipal. En effet, après deux ans sans tribune officielle, pour Michel Trottier, il est grand temps de retrouver sa voix.

D’autant plus que le district Marc-Aurèle-Fortin est un secteur qu’il connait particulièrement bien.

« Il faut savoir qu’une importante partie de Marc-Aurèle-Fortin était comprise dans mon district, alors que j’étais conseiller municipal de 2013 à 2017. Je connais de fond en comble le district et ses gens, et cette élection est pour moi l’occasion de rentrer à la maison », souligne avec conviction Michel Trottier.

Une voix essentielle

Le rôle de l’opposition officielle est essentiel au sein du conseil municipal, elle agit à titre de chien de garde de l’administration en place. Donner une voix supplémentaire à l’opposition officielle en mettant à profit l’expérience de conseiller municipal de Michel Trottier permettrait non seulement de veiller à la défense des intérêts de tous les Lavallois, mais aussi de s’assurer que tous les sujets amenés au conseil puissent faire l’objet de discussion et de débat.

« Participer aux discussions qui touchent la qualité de vie des Lavallois et mettre de l’avant les milieux de vie agréable, c’est ce qui me motive, c’est ce qui me passionne! Me lancer dans cette élection, ce n’est pas une décision que j’ai prise à la légère et j’ai la ferme intention de travailler pour les gens de Marc-Aurèle-Fortin avec la même fougue et passion qui m’ont toujours caractérisé », témoigne le candidat Trottier.