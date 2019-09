Une croissance économique historique : plus de 1 000 000 d’emplois créés depuis 2015 grâce au plan du gouvernement libéral

Le mercredi 11 septembre, le député sortant d’Alfred-Pellan et candidat du Parti libéral du Canada, Angelo Iacono, a annoncé que depuis novembre 2015, les Canadiens ont créé plus d'un million d'emplois, dont 273 300 au Québec. Encore plus impressionnant, près de 800 000 de ces nouveaux emplois sont des emplois bien rémunérés à temps plein. Tout en discutant avec les travailleurs de sa circonscription, Angelo Iacono a souligné l’impact économique positif de l’Allocation canadienne pour enfants et de la réduction d’impôt pour la classe moyenne sur la croissance de l’emploi.

Le Québec bénéficie des retombées positives du plan économique libéral. En effet, l’économie québecoise a poursuivi en août, pour le huitième mois d’affilée, sa plus longue séquence de croissance de PIB depuis que ce type d’information est enregistrée, soit 1997. Le PIB du Québec monte d’ailleurs deux fois plus vite que le reste du Canada, soit une croissance annualisée de 2,8 %. De plus, le Québec affiche un taux de chômage de 4,7 %, le plus bas taux jamais enregistré, mais aussi le niveau le plus bas de toutes les provinces canadiennes.

À maintes reprises, Andrew Scheer et les conservateurs ont suivi les traces de Stephen Harper en votant contre des politiques qui permettraient de soutenir et de faire croître la classe moyenne ainsi que de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, notamment en soutenant les familles avec plus d'argent par le biais de l’Allocation canadienne pour enfants et des réductions d'impôts pour la classes moyenne.

Les nouveaux chiffres montrent que le plan du gouvernement libéral en matière d’économie porte ses fruits. Depuis le début du mandat des libéraux, les Québecois ont créé 2,5 fois plus d’emplois que pendant le même période sous Stephen Harper (273 300 contre 109 900). Les coupures et l’austérité préconisées par les politiciens conservateurs se sont avérées totalement inefficaces pour l’économie du Québec et du Canada en comparaison avec plan économique libéral.