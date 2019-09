Québec a accordé 33 000 $ à des festivals et événements se tenant à Laval cet été

Alors que la saison estivale tire à sa fin, le gouvernement du Québec annonce avoir accordé son appui financier à deux festivals et événements venant bonifier l'offre touristique de la région de Laval. Au total c'est 33 000 $ qui ont été accordés à Laval par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d'année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent d'importantes recettes économiques et touristiques dans toutes les régions du Québec.

À Laval, le Festival Diapason a pu bénéficier d'une aide financière de 20 000 $ alors que le Festival des bières de Laval s'est vu remettre 13 000 $

« Votre gouvernement est très fier d'avoir contribué au succès des festivals et événements se déroulant dans la région touristique de Laval cet été. Ces rendez-vous estivaux constituent un apport économique essentiel pour la région de Laval et permettent au Québec de rayonner aux quatre coins du monde. En attirant de nombreux visiteurs d'ici et d'ailleurs, ils contribuent à la diversification de notre offre touristique, en plus de générer d'importantes retombées économiques pour la région et le Québec », soulignait Caroline Proulx, ministre du Tourisme.