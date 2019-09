Le lieutenant politique pour le Québec pour le Parti conservateur du Canada était de passage à Laval

Le lieutenant politique pour le Québec pour le Parti conservateur du Canada et député sortant dans Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, était de passage à Laval, le mardi 17 septembre, afin d’appuyer les candidats et candidates Sonia Baudelot (Marc-Aurèle-Fortin), Angelo Esposito (Alfred-Pellan), Tom Pentefountas (Laval-Les-Îles) et Rima El-Helou (Vimy).

Ils ont profité de l’occasion pour prendre part à une table éditoriale et parler des engagements pris par le Parti conservateur du Canada depuis le déclenchement de la campagne. « Toutes les mesures annoncées sont parfaitement illustrées par notre slogan de campagne : Plus. Pour vous », a souligné M. Rayes.

Parmi ces mesures, on note une baisse d’impôt pour tous, la mise en place de deux crédits d’impôt pour les activités sportives des enfants et pour les activités d’art et d’apprentissage des enfants.

Rappelons que les Canadiens seront appelés à se rendre aux urnes, le 21 octobre prochain.