Angelo Iacono veut soutenir les aînés Lavallois

Une augmentation de 10 % des prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) après l’âge de 75 ans et la bonification de 25 % la prestation de survivant du Régime de pensions du Canada (RPC); voilà ce que promet le gouvernement libéral, plus d'une semaine après le déclenchement de la campagne électorale.

« À Laval, nos aînés s’attendent à ce que leur gouvernement travaille pour améliorer leur conditions de vie afin qu’ils puissent prendre leur retraite en toute sécurité et dans la dignité. Les mesures entreprises depuis 2015 ont été appréciées dans la communauté, mais nous nous engageons à en faire d’avantage avec les hausses de prestations proposées », soulignait par via un communiqué le candidat libéral dans Alfred-Pellan, Angelo Iacono,

Le vieillissement de la population est de plus en plus marqué au pays, mais également dans la région de Laval. Selon le recensement de 2016, la population âgée de 65 ans et sur le territoire de Laval se chiffrait à 72 590, soit 17,2% de population totale. De ce nombre, 62 410 vivaient en situation de faible revenu en 2015.