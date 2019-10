La Communauté Jeunesse du Parti Laval consultera les jeunes

Le dimanche 29 septembre dernier se tenait l’Assemblée générale annuelle de la Communauté Jeunesse du Parti Laval – Équipe Michel Trottier (CJPL), l’instance regroupant les membres de ce parti dont l’âge se situe entre 16 et 30 ans. C’est lors de cette assemblée que les jeunes procèdent aux élections des différents postes de l’exécutif de la communauté et qu’ils discutent des enjeux qu’ils traiteront essentiellement durant leur mandat.

L’actuel président, Tommy Vallée, a profité de l’occasion pour annoncer la Grande consultation jeunesse lavalloise, un projet majeur sur lequel l’organisation travaille depuis juillet dernier et qui sera lancé à la fin de l’automne 2019. Celle-ci vise à répondre, voire à remédier à la critique que l’organisation avait fait à l’égard du Mouvement lavallois, selon laquelle l’administration Demers ignorerait les besoins des plus jeunes générations, ainsi qu’au manque de service offert aux plus jeunes générations.

Plusieurs jeunes se joignent au Parti Laval

C’est lors de la soirée du 29 septembre, que plusieurs jeunes membres du Parti Laval se sont rassemblés afin d’élire les nouveaux membres de son comité exécutif. Les postes de présidence, vice-présidence, secrétaire, responsable politique, responsable au contenu numérique et responsable aux événements seront respectivement occupés par Tommy Vallée (22 ans), Sheng Ming Gu (21 ans), Justine Chabot (20 ans), Louis-Philipe Otis (19 ans), Charles-Étienne Drouin (21 ans) et Louis-Patrick Geoffroy (19 ans).

Lors de la clôture de l’assemblée, les nouveaux membres du comité exécutif ont souligné que leurs principaux objectifs pour le prochain mandat seront essentiellement de travailler à développer davantage l’intérêt des jeunes Lavallois envers la politique municipale, de stimuler la participation de ces derniers à la vie collective et de s’assurer que les orientations et actions du Parti Laval reflètent le mieux possible les préoccupations des jeunes Lavallois.

« Nous sommes impatients d’aller à la rencontre des jeunes Lavalloises et Lavallois et de travailler à rassembler de plus en plus de jeunes citoyens au sein de notre organisation politique. Aujourd’hui, à l’aube d’une élection partielle et d’une montée irréfutable de l’intérêt des jeunes pour la politique et, essentiellement, de la cause environnementale, plusieurs jeunes nous démontrent un intérêt important et nous sommes confiants pour la suite des choses », explique Justine Chabot, nouvellement élue au poste de secrétaire de la CJPL.

La Grande consultation jeunesse

Le président des jeunes du Parti Laval avait souligné, en juillet dernier, qu’il craignait « qu’en l’absence de revendications claires et formelles, l’administration Demers ne continue d’ignorer les besoins des plus jeunes générations ». Tommy Vallée a profité de la soirée afin de rappeler l’inaction du Mouvement lavallois pour ce qui a trait aux services offerts aux plus jeunes et afin d’annoncer la Grande consultation de la jeunesse lavalloise qui sera lancée à la fin de l’automne et qui aura pour but de recenser l’opinion, les demandes et les propositions des jeunes citoyennes et citoyens lavallois.

« Ces propositions pourront ensuite être ajoutées à un cahier de propositions de la CJPL qui sera soumis au Parti Laval afin qu’elles soient intégrées au programme », d’expliquer Tommy Vallée. La consultation se divisera en cinq principales orientations thématiques, soit la mobilité, l’environnement, l’aménagement urbain, les services culturels, ainsi que la gestion et l’économie durable.

« Notre consultation aura pour principaux objectifs de répondre aux besoins des plus jeunes générations, de faire de la politique du bas vers le haut et de fonder nos orientations sur la consultation la plus large possible. Je suis convaincu qu’elle saura intéresser davantage de jeunes, car il s’agit là d’un projet innovateur, nouveau, qui n’a jamais vraiment été réalisé auparavant. Nous serons parmi les premiers à consulter réellement, à grande échelle, les jeunes citoyens, peu importe leur orientation politique ou opinions, afin de porter leur voix dans les instances du parti », d’ajouter le président de la CJPL.

La Grande consultation jeunesse lavalloise sera disponible en ligne à la fin de l’automne 2019 et sera sous forme de questionnaire auquel tous les jeunes pourront accéder.