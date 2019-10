Le plan d'action de la politique régionale de développement social dévoilé

Le plan d’action 2019-2024 de la Politique régionale de développement social (PRDS) à Laval a été dévoilé récemment.

La PRDS est issue d’ateliers de travail et de partenariat auxquels plus de 170 personnes ont participé. Onze des 31 objectifs de la PRDS ont été priorisés et 51 actions ont été identifiées. Ces actions visent globalement à identifier et à définir les problématiques vécues sur le territoire, à se doter d’outils de gestion, à assurer un transfert des connaissances et à définir des stratégies d’intervention axées sur une compréhension des enjeux.

La PRDS, adoptée en juin 2017, est le fruit d’une vaste mobilisation ayant permis de stimuler les collaborations entre les partenaires afin qu’ils se dotent de cibles communes. Cette démarche a également permis de favoriser le partage et l’arrimage des actions visant l’amélioration des conditions de vie et le développement du potentiel des personnes, des quartiers et de la région dans son ensemble.

Un montant de 7 500 000 $ de la Fondation Lucie et André Chagnon

Une aide financière significative visant à assurer la mise en œuvre du plan d’action a également fait l’objet d’une annonce. Le montant du financement octroyé par la Fondation Lucie et André Chagnon, soit une subvention totalisant 7 500 000 $, a ainsi été dévoilé par son président, Jean-Marc Chouinard. Ce dernier a par ailleurs affirmé: « Il est important que tous les Lavallois impliqués dans la mise en œuvre du plan d’action disposent des leviers nécessaires pour le mener à bien et qu’ils puissent ainsi mettre en place les conditions durables qui réduiront les causes des inégalités et les écarts de réussite éducative. C’est là tout le sens de notre soutien. » D’autres contributions financières seront également annoncées prochainement.

Marc Demers a ainsi détaillé: « Le plan d’action représente l’aboutissement de notre volonté de doter la région d’un outil de planification qui permettra d’agir de façon concertée au regard du développement de quartiers à l’échelle humaine et où il fait bon vivre. L’ensemble de la démarche ayant mené à l’adoption de ce plan d’action a permis de consolider l’engagement des partenaires et de privilégier la recherche de l’intérêt collectif. Nous sommes très fiers de cet accomplissement. »

Et Christian Gagné, président-directeur général du CISSS de Laval, de surenchérir: « Ce plan d’action s’avère un outil indispensable pour nous et pour nos partenaires afin d’agir sur des problématiques multidimensionnelles comme la création d’environnements favorables et la réduction des inégalités sociales et en matière de santé. »

Le plan d’action 2019-2024 de la PRDS est disponible sur le site internet de la Ville.