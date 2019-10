Une nouvelle politique alimentaire adoptée et dévoilée par la Ville de Laval

La Ville de Laval a dévoilé mercredi sa politique alimentaire, élaborée en collaboration avec la Direction de santé publique du Centre intégré santé des services sociaux (CISSS) de Laval. Par l’adoption de cette politique, la Ville vient renforcer ses actions en lien avec la saine alimentation pour toutes et tous.

« À Laval, la santé et le bien-être des citoyens passent notamment par une offre alimentaire saine, diversifiée et disponible à proximité des milieux de vie. Plusieurs initiatives sont déjà en place à cet effet, dont notamment nos jardins communautaires et collectifs ou encore aux machines distributrices santé dans nos arénas, où des choix sains sont ainsi proposés. Notre eau à Laval est aussi d’une qualité exceptionnelle, comme en témoigne notre accréditation Eau 5 étoiles. L’adoption de la politique alimentaire vient renforcer nos efforts », a affirmé Nicholas Borne, conseiller municipal de Laval-les-Îles, responsable du développement social.

« La Direction de santé publique est fière d’avoir collaboré à l’élaboration de cette politique alimentaire municipale. Celle-ci met notamment en lumière notre engagement significatif à l’amélioration des saines habitudes de vie des citoyens. Ensemble, nous poursuivons le même objectif, soit celui d’offrir des alternatives santé à toute la population lavalloise », ajoute le docteur Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique du CISSS de Laval.

Laval parmi les métropoles francophones précurseures

En tant que troisième plus grande ville au Québec, Laval est soucieuse de se démarquer et d’être précurseure dans les champs d’intervention qui lui appartiennent. Lorsqu’il est question du bien-être de ses citoyens, la Ville de Laval souhaite être à l’avant-plan et s’engager à l’amélioration de leur qualité de vie. Cette politique alimentaire s’applique donc aux champs de compétences municipales et vise l’ensemble des services, infrastructures, événements, commandites et affichage qui impliquent la Municipalité.

La politique alimentaire est basée sur cinq orientations :

1. Faciliter l’accès physique et économique à une saine alimentation pour la population lavalloise.

2. Favoriser l’accessibilité aux aliments sains par l’aménagement du territoire.

3. Soutenir un système alimentaire durable.

4. Promouvoir la saine alimentation pour toutes et tous (SAPT).

5. Favoriser les principes d’écoresponsabilité dans l’ensemble des activités relatives à l’alimentation.

Cette politique alimentaire se déploiera en collaboration avec la Direction de Santé publique du CISSS de Laval par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action quinquennal qui viendra définir des actions concrètes permettant de créer des environnements favorables à la saine alimentation au bénéfice de la population lavalloise.

Pour consulter la politique, visitez le site de la Ville.