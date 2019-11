Laval veut assurer une meilleure intégration architecturale

Le conseil municipal a adopté hier un règlement visant à assujettir les permis pour la construction et les permis pour l’agrandissement de tous bâtiments de 12 étages et plus, et de certains bâtiments de 4 étages et plus, à l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).



« Ce règlement est en cohérence avec la vision d’aménagement et d’encadrement des projets en hauteur soutenue par la Ville de Laval depuis 2016. Il permettra notamment d’encourager la réalisation de projets d’architecture de qualité, innovants, et contribuant à l’identité collective lavalloise, en plus d’assurer une meilleure intégration avec les bâtiments voisins », a souligné Virginie Dufour, conseillère municipale de Sainte-Rose et membre du comité exécutif.

Quels bâtiments visés ?

Le règlement sur le PIIA cible les demandes de permis pour la construction d’un nouveau bâtiment ou pour l’agrandissement d’un bâtiment existant :