Fonds d'appui au rayonnement des régions: plus de 2M $ en soutien à neuf projets

Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation Andrée Laforest, ainsi que du ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval, Eric Girard, le député de Sainte-Rose Christopher Skeete a annoncé une aide financière de 2 026 074 $ pour la réalisation de neuf initiatives et la mise en œuvre d’une entente sectorielle dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).

Celles-ci répondent à huit des neuf priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au cœur de la stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. M. Skeete était accompagné du maire de Laval également membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d’appui au rayonnement des régions, Marc Demers.



« Notre gouvernement donne aux élus de Laval les moyens d’élaborer et de soutenir des projets porteurs pour la région. Les projets annoncés aujourd’hui nous démontrent la vitalité de Laval, et ce, dans plusieurs domaines : communautaire, social, culturel, touristique et environnemental. Elles mettront sans aucun doute notre région en valeur », souligne Christopher Skeete, député de Sainte-Rose.

Neufs projets retenus

Voici les neufs projets de la région qui ont été retenus en plus de l’entente sectorielle avec la Ville de Laval (1,4M $). Ces montants sont étalés sur 3 ans.

l'AVEQ promotion de l’électromobilité bénéficiera de 52 950 $ pour le Festival Roulons Électrique de Laval. Il s'agit d'introduire une variété de modes de transports éco responsables aux Lavallois;

Centre de pédiatrie sociale Laval bénéficiera de 20 000 $ pour le projet "Un été merveilleux sur une île fantastique" pour un camp éducatif auprès des enfants et des adolescents vulnérables, âgés de 4 à 14 ans, dans des milieux défavorisés de Laval;

Cosmodôme bénéficiera de 150 000 $ pour le renouvellement de l’expérience simulation de mission spatiale du Cosmodôme : le simulateur de mission permettra de faire vivre une expérience immersive et participative à des groupes d’enfants ou d’adultes en consolidation d’équipe;

La Central des artistes bénéficiera de 70 422 $ pour une étude de marché pour Rencontres insolites, un événement ethnoculturel annuel dans les quartiers de Laval.

La Rencontre Théâtre Ados bénéficiera de 45 000 $ pour leur projet "Parcours Cré'Ados". Une offre culturelle qualitative et diversifiée (spectacles canadiens et internationaux, ateliers artistiques) sera proposée. De plus, cela permettra de favoriser l’accès à la culture de tous les Lavallois.

L'Office municipal d’habitation de Laval (OMH) bénéficiera de 15 000 $ pour un service d'aide à la recherche de logement (SARL) afin de déployer un service d’accompagnement et de soutien dans la recherche de logement.

Laval en transition bénéficiera de 65 702 $ pour un forum lavallois de la Transition & Caravane de la Transition pour des tournées de quartiers visant l'incubation d’initiatives écologiques et l'organisation d'un Forum visant à rassembler les acteurs de la transition écologique à Laval.

Canopée le réseau des bois de Laval bénéficiera de 45 000 $ pour La Maison de la forêt urbaine afin de mettre en place un projet récréotouristique pour diversifier l'offre de services et les sources de revenus, incluant la conception d’un lieu d’accueil, pour renforcer la collaboration entre les acteurs culturels, scientifiques, de conservation et de mise en valeur du réseau des bois de Laval.

La Communauté entrepreneuriale bénéficiera de 162 000 $ pour La communauté entrepreneuriale se déploie, la phase 2 du projet Communauté entrepreneuriale de Laval (CEL). Il y aura l'ajout d'une structure opérationnelle pour permettre la réalisation d'initiatives issues du Comité des partenaires.

« Ces projets témoignent du dynamisme, de la créativité et de l'innovation qui règnent sur notre territoire. De plus, grâce à l’entente conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, un total de 2,8 M$ seront investis au cours des trois prochaines années dans la mise en œuvre du Plan de développement culturel de la région de Laval », conclut Marc Demers, maire de Laval et membre du comité régional de sélection de projets du Fonds d’appui au rayonnement des régions.