Des nouvelles du comité exécutif de Laval

Le comité exécutif se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés. Ses membres du comité exécutif ont pris plusieurs décisions lors de la séance publique tenue le 29 janvier, avec entre autres, l'achat de mobilier urbain, la délégation de la programmation pour la 5e édition de Zones musicales et la recommandation d'investir 1,5M$ à Rénovation Québec.

Achat de pièces de mobilier urbain

Le comité exécutif a convenu de recommander au conseil d'adjuger un contrat à Tessier Récréo-Parc de 576 708,85 $ (incluant TPS et TVQ) pour la fourniture et la mise en place de pièces de mobilier urbain dans divers parcs, berges et haltes municipales de Laval. Les travaux portent sur:

- L'enlèvement et la disposition ou la relocalisation de pièces du mobilier actuel (tables de pique-nique, bancs, poubelles);

- la mise en place de dalles de béton pour le nouveau mobilier;

- la fourniture et l'installation de nouvelles pièces de mobilier urbain (tables de pique-nique, bancs, poubelles, support à vélos).

Délégation d'une partie de la programmation pour la 5e édition des Zones musicales

La Ville de Laval est initiatrice et organisatrice des Zones musicales, dont la 5e édition sera présentée dans huit quartiers de Laval du 10 juillet au 22 août 2020.

Tout en demeurant l'organisatrice de l’événement, la Ville désire retenir les services de la Centrale des artistes afin d'agir à titre de programmateur délégué pour six des huit zones (Vieux-Sainte-Dorothée, Vieux-Sainte-Rose, Parc Bernard-Landry, Hôtel de Ville, Berge aux Quatre-Vents et Saint-François) et à titre de programmateur et producteur délégué pour la zone Centre-ville (place Claude-Léveillée) pour la production et la réalisation de la fête de clôture.

Dans cet esprit, le comité exécutif a accepté de recommander au conseil municipal d'approuver une entente de 434 296,22 $ entre la Ville de Laval et la Centrale des artistes.

Recommandation de l'investissement à hauteur d'1,5M$ au Programme Rénovation Québec

Le comité exécutif a accepté de recommander au conseil municipal d'adopter une résolution manifestant à la Société d'habitation du Québec (SHQ) l'intention de la Ville de Laval d'adhérer au programme Rénovation Québec (PRQ) pour l'année financière 2020-2021 et d'y consacrer 1 500 000 $ répartis à parts égales entre la Ville de Laval et la SHQ.

Le PRQ est un programme-cadre qui vise à stimuler la revitalisation de la vocation résidentielle dans des secteurs où celle-ci présente des signes de déclin. Il est conçu de manière à permettre à une municipalité et à la SHQ, qui administre le programme, de participer conjointement au financement de la revitalisation, de la reconstruction ou de l’amélioration du cadre bâti résidentiel pour les secteurs visés.