Culture et inclusion: plus de 60 000 $ en soutien à cinq projets lavallois

Le député de Sainte-Rose, Christopher Skeete, a fait l'annonce hier, au nom de la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy, concernant l’attribution d’une aide financière de 60 678 $, dans le cadre du programme Appel de projets Culture et inclusion pour soutenir cinq projets dans la région de Laval.

Le programme Culture et inclusion permet d’appuyer les organismes culturels et communautaires dans la réalisation de projets culturels au bénéfice des personnes en situation de vulnérabilité, et de soutenir des projets qui utilisent la culture comme outil d’intervention. Il contribue ainsi à faire tomber les obstacles à la participation culturelle.

Voici la liste des projets lavallois qui récipiendaires de l'aide gouvernementale:

98 projets soutenus au Québec

L’aide financière totale pour le programme Culture et inclusion, pour la période 2019-2020, s’élève à 1 505 129 $. Ainsi, ce sont 98 projets répartis dans toutes les régions du Québec qui recevront une aide financière. La réponse positive à l’Appel de projets témoigne de l’intérêt des secteurs culturels et sociaux à unir leurs forces afin d’atteindre des objectifs allant au-delà de leurs missions respectives.

« La popularité de l’Appel de projets Culture et inclusion était telle que nous avons décidé d’y investir un demi-million de dollars supplémentaire, a précisé Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications. Ce geste démontre la volonté de votre gouvernement de concevoir des projets qui amènent les acteurs culturels et sociaux à se soutenir mutuellement et à proposer des actions complémentaires au bénéfice des citoyens de tout le Québec ».

« Cette nouvelle aide financière permet aux organismes concernés de jouer un rôle essentiel visant le mieux-être des citoyens de notre région, a ajouté Christopher Skeete, député de Sainte-Rose. Tout en favorisant un enrichissement personnel, l’appui à des projets liés au développement artistique et culturel profite à l’ensemble de nos communautés. »