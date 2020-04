Le comité exécutif octroie un bail au CISSS pour louer le centre communautaire de Lausanne

Plusieurs décisions ont été prises par le comité exécutif lors de la séance publique tenue le 1er avril. Parmi celles-ci, la location du centre communautaire de Lausanne au CISSS Laval.

En raison de la pandémie, le comité exécutif a convenu d'octroyer un bail au Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval pour la location du centre communautaire de Lausanne, situé au 455, rue de Lausanne, et ce, afin qu’y soit mis en place un centre non traditionnel de soins, ce qui permettra de libérer des lits dans les centres hospitaliers de Laval. À noter qu’aucun patient atteint de la COVID-19 ne sera traité au centre communautaire de Lausanne.

Amiante dans les bâtiments de la Ville

Les membres du comité exécutif ont accepté de recommander au conseil municipal d'adjuger un contrat de 222 473,75 $ (incluant les taxes) à la firme de laboratoire GBi Experts-Conseils pour effectuer la caractérisation de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans divers bâtiments que la Ville de Laval a acquis récemment. La firme aura également le mandat d’élaborer un registre de caractérisation complet (incluant les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (MSCA), les flocages et les calorifuges), de mettre à jour les registres du parc immobilier de la Ville de Laval et de formuler des recommandations, si nécessaire.

Mario Lavoie nommé membre du comité agricole

Le comité exécutif a convenu, suite à la recommandation des producteurs agricoles de Laval, de nommer Mario Lavoie à titre de membre du comité consultatif agricole pour un mandat de deux ans.

Le comité exécutif a également accepté de recommander au conseil municipal de renouveler le mandat de Johanne Couture et de Serge Vaugeois pour agir à titre de membres indépendants au sein du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Laval, et ce, pour un mandat renouvelable de deux.