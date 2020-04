La frontière entre le Canada et les États-Unis restera fermée encore 30 jours

Lors de son point de presse à Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé qu’il y avait eu une entente avec nos voisins américains pour prolonger la fermeture de la frontière entre les deux pays pour une durée de trente jours.

Cette mesure est dans le but de continuer de protéger les populations des deux côtés. Notons que les États-Unis sont le pays qui compte le plus de cas de la COVID-19 et de décès dans le monde. M. Trudeau assure que les denrées essentielles et les fournitures médicales continueront de traverser de part et d’autre de la frontière.

Aide financière aux entreprises autochtones

Le gouvernement allouera plus de 306 M$ pour aider les entreprises autochtones. Cela représente un soutien à 6 000 PME à travers le pays. Le premier ministre indique que plusieurs sont dirigées par des femmes autochtones.

« Le financement sera acheminé par l’entremise d’institutions financière autochtone et de l’Association nationale des sociétés autochtones. Ils permettront aux entreprises d’obtenir un prêt sans intérêt à court terme et des contributions non remboursables de façon qu’elles puissent traverser la crise et surtout rebondir après. »

D’autres mesures pour aider les communautés autochtones seront annoncées dans les prochains jours.

De nouvelles livraisons de matériels de protection

Deux avions sont arrivés hier pour livrer des millions de masques N-95 et des combinaisons de protection personnelle. De plus, les différentes provinces recevront des masques et des visières en provenance de Toronto qui a transformé sa production. D’autres avions doivent arriver en fin de semaine et en début de semaine.