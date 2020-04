Appel à tous pour prêter main-forte dans les CHSLD

Il n’est plus nécessaire d’avoir une expérience dans le milieu de la santé pour prêter main-forte dans les CHSLD et autres milieux de vie des aînés. En ce vendredi 24 avril, le gouvernement du Québec élargit son appel à tous en incitant tout citoyen de la province qui est disponible en tout temps à faire oeuvre utile en postulant via le site Je contribue.

Rappelons qu’au début de la crise, les personnes qui déposaient leur candidate via cet outil 2.0 devaient posséder des compétences dans le domaine de la santé, en plus d’être disponibles à temps plein. Au cours des dernières heures, les besoins ont changé et plus de Québécois peuvent prêter main-forte dans ces milieux de vie s’ils le souhaitent.

Notons que c’est surtout dans les CHSLD et milieux de vies accueillant des aînés que la situation est difficile. À l’instar de plusieurs autres pays comme l’Italie, la France, l’Espagne, les États-Unis, l’Écosse ou l’Australie, les 70 ans et plus sont la clientèle la plus à risque face à la COVID-19.

Salaire

Les gens qui répondront à l’appel et qui se rendront au cours des prochains jours, sur le terrain, dans les CHSLD, RPA ou autre lieu de résidence d’aînés recevront un salaire pour leur aide. Avec les primes gouvernementales en place, ils recevront un salaire horaire de 21,28 $ de l’heure, pour un montant de 777$ par semaine, soit 3368 $ pour un mois.

Pour témoigner de son intérêt, on peut se rendre sur le site Je contribue.