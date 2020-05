Laval évalue à 60,4 M$ les impacts financiers de la pandémie

L’administration municipale a mis en place une gestion prudente des finances publiques qui lui a permis de réaliser un surplus de 58,9 M$ pour l’année 2019. Cette somme pourra, selon la volonté du conseil municipal, être utilisée, en tout ou en partie, afin de répondre à ses obligations pour l’année en cours et mettre en place des mesures de relance.

Ce type de solution bénéficierait à toute la population lavalloise puisque la situation financière de la Ville demeurerait sous contrôle et permettrait de poursuivre le développement prévu. Concrètement, la Ville souhaite être en mesure de maintenir la qualité des services offerts aux citoyens de même que continuer à soutenir les différentes communautés et entreprises présentes sur son territoire.

De plus, le maire de Laval annonce son intention de geler les taxes foncières du budget 2021. « La situation actuelle est remplie d’incertitudes et évolue de façon constante, a soutenu le maire Demers. Bien que nous ne puissions nous engager dès maintenant à un gel de taxes, c’est notre intention. Nous avons fait preuve d’une gestion prudente et responsable dans les dernières années qui nous permet d’envisager un gel des taxes pour donner un répit aux citoyens lavallois qui ont été durement touchés en cette période plus difficile ».