Le comité exécutif de Laval, entre pavages de chaussées et sécurtié à 14 intersections routières

Certaines décisions ont été prises lors de la séance publique tenue le 20 mai dernier.

Travaux de pavage dans plusieurs secteurs

Le comité exécutif recommande au conseil municipal d'adjuger deux contrats à Pavages Multipro. Ces contrats sont de 1 620 783,78 $ (incluant les taxes) et de 1 310 894,66 $ (incluant les taxes); ils concernent 15 tronçons de rue situés dans Auteuil, Souvenir-Labelle, L’Abord-à-Plouffe, Chomedey, Saint-Martin, Marc-Aurèle-Fortin, Fabreville et Sainte-Rose.

De plus, il recommande au conseil d'adjuger un contrat de 1 393 858, 02 $ (incluant les taxes) à Eurovia Québec Construction. Ce contrat concerne 14 tronçons de rue situés dans Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul, Val-des-Arbres, Auteuil et Laval-les-Îles.

Les travaux visés par tous les contrats mentionnés comprendront le resurfaçage de la chaussée (planage et pavage) sur des rues en très mauvais état, mais dont les infrastructures souterraines (égout et aqueduc) n'ont pas atteint la fin de leur durée de vie utile.

Ils permettront de prolonger la durée d’utilisation de la chaussée de 7 à 12 ans. De plus, des travaux d'ajustement et de nettoyage de regards, de chambres des vannes et d’autres éléments sont prévus, ainsi que des travaux de marquage de la chaussée.

Installation de services municipaux et prolongement de la rue Gascon

En vue de prolonger la rue Gascon au sud de la rue Guénard, les membres du comité exécutif recommandent au conseil municipal d’octroyer un contrat de 867 597,90 $ (incluant les taxes) aux Entreprises Miabec afin que soient exécutés des travaux d'égout, d'aqueduc et de drainage.

Des travaux préliminaires de rue, de pavage, de bordures et d'éclairage de rue par distribution souterraine sont aussi prévus.

Résolution de problématiques de sécurité de 14 intersections

Une étude de faisabilité devant être effectuée pour déterminer les interventions requises sur des sites problématiques, le comité exécutif recommande au conseil d'adjuger un contrat de 239 194,71 $ (incluant les taxes) à SNC-Lavalin pour des services professionnels d'ingénieurs-conseils spécialisés en circulation.

Il s'agit d'un mandat à exécution sur demande pour l'élaboration d'études d'avant-projet, ce qui complétera les interventions proposées dans le cadre du Plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal (PISRMM).

Les 14 intersections suivantes seront concernées : boulevard Lévesque et montée Saint-François; boulevard Saint-Elzéar Ouest et avenue Francis-Hughes; boulevard de la Concorde Ouest et boulevard Laval; boulevard Notre-Dame et avenue Haïfa; boulevard Dagenais Ouest et rue Ovide; avenue de la Renaissance et avenue Marc-Aurèle-Fortin; boulevard de la Concorde et boulevard Cluny; boulevard Notre-Dame et rue Montgolfier; boulevard Saint-Martin Ouest et avenue Pierre-Péladeau; boulevard Notre-Dame et 100e Avenue; boulevard Cartier Ouest et avenue Laval; boulevard Dagenais Ouest et boulevard Gabriel; boulevard Saint-Martin Ouest et boulevard Chomedey (accès commercial situé à l'est); boulevard de la Concorde Est et croissant de Callières (au centre).