Des suventions pour les loisirs, l'éducation et la valorisation de l'agriculture

Les membres du comité exécutif, réuni lors des séances publiques tenues les 8 et 15 juillet ont pris des décisions, notamment diverses aides récurrentes ou non, aux loisirs, à l'éducation et à la valorisation du territoire agricole.

Des subventions de 20 550 $ aux Loisirs Duvernay St-Vincent

Les membres du comité exécutif ont octroyé une subvention non récurrente de 20 550 $ aux Loisirs Duvernay St-Vincent, en soutien à la réalisation d’un camp de jour pour l’été.

Cette subvention a été possible grâce à un programme de financement de la Ville destiné aux organismes qui offraient auparavant des cours de natation. Rappelons qu’à l’automne 2019, la Ville a centralisé l’offre de cours de natation; ce programme de financement aide donc les organismes à obtenir une autre source de revenus pour continuer à offrir des loisirs à la population lavalloise.

Le comité de loisirs Duvernay St-Vincent est un organisme à but non lucratif qui contribue à la qualité de vie des citoyens de sa communauté par une offre d’activités sociales, sportives, culturelles et artistiques.

La demande d’aide financière concerne la réalisation d’un camp de jour au Centre de la nature en partenariat avec la Ville de Laval pour une deuxième année consécutive. Ce camp de jour, qui respectera les mesures imposées par la Santé publique, permettra aux jeunes participants de profiter d’une multitude d’activités de plein air et d’utiliser les installations du site municipal. Cette offre sera complémentaire à celle proposée actuellement dans le secteur par la municipalité, en créant 30 places additionnelles par semaine, en moyenne, durant 10 semaines.

Subvention à la Fondation scolaire de Laval

Le comité exécutif a aussi accordé une subvention de 10 000 $ à la Fondation scolaire de Laval, dans le cadre du soutien financier ponctuel offert aux projets spéciaux de la Ville.

La Fondation scolaire de Laval utilisera ce montant pour financer plusieurs projets mobilisateurs lui permettant de poursuivre sa mission.

Ajout d’un stationnement alternatif sur la 81e Avenue

Le remplacement d’un stationnement réservé aux taxis par un stationnement alternatif a été autorisé par le comité exécutif. À la demande de plusieurs citoyens, le Service de l’ingénierie a procédéà une analyse en vue d’effectuer ce changement, et un responsable de Coop Taxi Laval a validé que cette zone d’attente n’est plus utilisée par leurs chauffeurs.

Le retrait des panneaux « Poste de taxi » et l’installation d’un panneau « Stationnement interdit de 8 h à 17 h le mardi et le jeudi du 1er octobre au 30 avril » près du 536, 81e Avenue ont donc été recommandés afin de faciliter le stationnement dans ce secteur.

Une aide pour la valorisation de l'achat local

et du territoire agricole

Le comité exécutif a approuvé les conditions et les modalités de versement de l’aide financière de 41 250 $ à recevoir, entre la Ville de Laval et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Dans le cadre du Plan de développement de la zone agricole de Laval (PDZA) et à la suite de la réalisation d’un portrait des kiosques à la ferme, d’un plan stratégique de développement ainsi que d’un plan de communication, plusieurs recommandations ont été proposées afin de valoriser et de dynamiser le territoire agricole sous l’égide de la marque Saveurs de Laval.

Pour répondre à ces recommandations, le Service du développement économique, par le biais de Saveurs de Laval, a demandé une aide financière pour réaliser le projet au MAPAQ dans le cadre du Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région (PADAAR).

Ainsi, 120 exploitants agricoles et 45 kiosques à la ferme bénéficieront d’une visibilité auprès de la population lavalloise et de la communauté de Montréal en vue d’augmenter leur clientèle et leurs ventes, grâce à la reconnaissance de l’expertise des exploitants agricoles et d’un plus grand rayonnement.

Travaux de construction au parc Berthiaume-Du Tremblay

Les membres du comité exécutif ont adjugé un contrat de 72 929,22 $ aux Services EXP afin d’effectuer une étude géotechnique et une caractérisation environnementale préliminaire des sols, en vue des travaux de construction de la piscine, du chalet et des jeux d’eau au parc Berthiaume-Du Tremblay.