Des travaux d'aménagement et de réhabilitation prévus dans les rues de l'entrée de ville du pont Viau

Le comité exécutif recommande d'adjuger un contrat au plus bas soumissionnaire conforme pour les travaux d'aménagement et de réhabilitation des rues de l'entrée de ville du pont Viau.

Dans le cadre de ce projet, un plan conceptuel pour l'entrée de ville du pont Viau, incluant les berges, a été élaboré selon des lignes directrices et des critères établis par les différents intervenants de la Ville, en tenant compte des idées et besoins partagés par les citoyens du secteur dans les dernières années.

Les travaux constitueront l'amorce du réaménagement du quartier, un projet urbain structurant, et ils couvriront un secteur allant de la rue du pont Viau à la tête du pont, au sud, puis du boulevard Talbot, à l'ouest, à la rue Saint-Eusèbe, à l'est.

De plus, ils comprendront l'aménagement d'espaces verts de part et d'autre du pont Viau, le réaménagement d'une partie des berges du Père-Dalmas et Delia-Tétreault, ainsi que celui, complet, des emprises publiques du réseau routier et des infrastructures souterraines du site à l'étude.

Pour la Ville, les composantes d'aménagement d'entrée de ville doivent donc se démarquer et transmettre une nouvelle image emblématique de Laval.

Pour rappel, ce projet représente une composante importante de la démarche de revitalisation du projet urbain structurant (PUS) de la station intermodale Cartier.