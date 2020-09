Le comité exécutif se met d'accord sur deux contrats d'aménagements à Laval

Entre nouveaux feu de circulation, bulletin économique rendant compte des impacts de la COVID-19 sur l'économie lavalloise et un contrat de 6 247 $ à Englobe Corp. afin de réaliser l'étude géotechnique pour des saillies de trottoir végétalisées, le comité exécutif de Laval s'est mis d'accord lors de la séance publique la semaine dernière.

Travaux d'implantation d'un système de feux de circulation

Les membres du comité exécutif ont adjugé un contrat de 55 188 $ (incluant les taxes) à FNX-INNOV afin de procéder à la préparation des plans et devis en vue de travaux d'implantation d'un système de feux de circulation prévus pour 2021, à l'intersection du boulevard Saint-Martin Ouest et de la 100e Avenue.

La circulation routière est présentement gérée par une signalisation avec des panneaux d'arrêt. Considérant l'importance de cette intersection et sa sollicitation de plus en plus grande, il est devenu urgent de remplacer la signalisation actuelle par un véritable système de feux de circulation, afin de sécuriser et d'améliorer la gestion des déplacements routiers à cet endroit.

Bulletin économique: une édition sur la COVID-19

Le Service du développement économique compile sur une base trimestrielle les principales données portant sur l'économie lavalloise, auxquelles est ajouté un tableau résumant les principaux indicateurs économiques annuels des cinq dernières années.

Ces données permettent ainsi d'avoir un portrait succinct de la santé de l'économie lavalloise et d'en suivre l’évolution. Dans le contexte actuel, une édition spéciale a été réalisée afin de présenter les impacts de la pandémie de COVID-19 sur l'économie lavalloise. Des données de Laval, du Québec et du Canada y sont présentées; l'objectif est de dresser un portrait global des impacts liés à la pandémie de COVID-19.

Aménagement de saillies de trottoir végétalisées drainantes

Dans le cadre d'un programme de mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP), le Service de l'ingénierie procède à la préparation des plans et devis des travaux d'aménagement de saillies de trottoir végétalisées drainantes.

Ces ouvrages se situeront plus précisément sur l'avenue Albert-Murphy, au sud du boulevard Le Carrefour, ainsi que sur la rue Berlier, entre le boulevard Le Corbusier et le boulevard Industriel.

Pour ce faire, les membres du comité exécutif ont accepté d’adjuger un contrat de 66 247 $ à Englobe Corp. afin de réaliser l'étude géotechnique et de caractérisation environnementale préliminaire des sols, laquelle est requise pour la préparation des plans et devis.