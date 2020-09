Fermeture prolongée de la frontière canado-américaine

Le Canada et les États-Unis se sont mis d’accord, ce vendredi pour prolonger les restrictions temporaires pour tous voyages non essentiels à la frontière canado-américaine jusqu’au 21 octobre.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, M. Bill Blair, en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux.

« La priorité absolue du gouvernement du Canada demeure toujours la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Ce prolongement continuera de protéger les gens sur les deux côtés de la frontière tout en assurant la circulation des biens et des services essentiels entre les deux pays », a-t-il indiqué sur Twitter.

Notez que la frontière demeure ouverte pour le transport de marchandises

Rappelons que la frontière entre le Canada et les États-Unis a été fermée par décret le 21 mars dernier en raison de la crise sanitaire.