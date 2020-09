Le député Luc Desilets testé négatif à la COVID-19

Présent au caucus du Bloc Québécois le 8 septembre dernier, Luc Desilets s’est placé en isolement préventif et a été testé dans les derniers jours.

Bien qu’il ait reçu un résultat négatif, Luc Desilets restera en isolement préventif jusqu’au 22 septembre conformément aux instructions de la Santé publique du Québec.

Luc Desilets en a profité pour rappeler l’importance des mesures de distanciation, du port du masque et du lavage des mains et invite les Québécoises et les Québécois à suivre les instructions du gouvernement du Québec s’ils présentent des symptômes ou s’ils ont été en contact étroit avec une personne affectée.