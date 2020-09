Le comité exécutif de Laval passe une entente avec Le Centre de services scolaire de Laval

Les membres du comité exécutif ont pris décisions de travaux, d'entente éducative et de subvention sportive le 23 septembre.

Travaux d'irrigation au terrain de soccer du parc D'Argenson

Les membres du comité exécutif ont adjugé un contrat de 217 779,33 $ (incluant les taxes) à Joseph Labelle Paysagiste pour des travaux d’irrigation au terrain de soccer du parc D’Argenson.

Plus précisément, il y aura l’installation d'un système d'irrigation automatique ainsi que la mise à niveau et l'engazonnement du plateau sportif numéro 1 du parc. Ces travaux permettront une nette amélioration de la surface de pratique et une augmentation du nombre d'heures de jeu.

Soutien de l'initiative RECRUES Communauté Laval: entente de partenariat 2020-2021 entre la Ville de Laval et Le Centre de services scolaire de Laval

En matière d'entrepreneuriat, le Centre de services scolaire de Laval (CSSL) dispense une formation dans le cadre du programme Lancement d'une entreprise.

De plus, par l'entremise de son Service de l'éducation des adultes, de la formation professionnelle et aux entreprises (SEAFPE), le CSSL permet à des jeunes et à des adultes d'atteindre leurs objectifs scolaires et d'intégrer le marché du travail.

C'est dans ce contexte que le SEAFPE met de l'avant l'initiative RECRUES Communauté Laval, qui regroupe des leaders régionaux en développement socioéconomique et du milieu des affaires qui accompagnent et valorisent un groupe de jeunes entrepreneurs sélectionnés sur le territoire de Laval.

Le programme a deux objectifs ciblés : faire connaître l'entrepreneuriat auprès des jeunes étudiants via des conférences et des témoignages des participants de RECRUES et optimiser le soutien offert aux participants par les partenaires. Le SEAFPE souhaite ainsi que la Ville soit un partenaire pour soutenir le projet RECRUES Communauté Laval pour la période 2020-2021. En vertu de l'entente de partenariat, il veillera notamment à mobiliser les partenaires, à établir les grandes orientations de l'initiative et à coordonner les activités et les formations.

Pour sa part, la Ville aura pour mission de favoriser le réseautage entre les entrepreneurs de RECRUES et leur offrira les services suivants : services d'accompagnement d'un conseiller attitré, ateliers de formation sans frais, deux événements Midi-Réseau sans frais, affichage des profils au Carrefour des entrepreneurs, ainsi que des billets pour des activités régionales en entrepreneuriat, selon la disponibilité.

Une subvention de 54 590 $ au Regroupement du sport à Laval

Les membres du comité exécutif ont accepté d’octroyer une subvention de 54 590 $ au Regroupement du sport à Laval afin de compléter le programme de développement des athlètes lavallois (Propulser l'Espoir) en vue de la tenue des Jeux du Québec à Laval, reportés en 2021.

Le 19 septembre 2018, la Ville s'était engagée à soutenir le programme Propulser l'Espoir; l'objectif général de ce programme est de mettre en place un plan triennal (2018-2019-2020) qui favorise le développement des futurs membres de la délégation lavalloise afin que nous puissions propulser Laval parmi les 10 meilleures régions lors de la 55e Finale des Jeux du Québec à Laval à l'été 2021.

Ainsi, en 2018, la Ville a octroyé un montant de 150 000 $ au Regroupement du sport à Laval, qui gère Excellence Sports Laval. Étant donné le report des Jeux à l'an prochain, un montant de 54 590 $ est requis afin de compenser les dépenses du Regroupement du sport à Laval, qui a maintenu ses activités en lien avec le programme Propulser l'Espoir.

Subvention de 16 311 $ pour le projet « Sentier du conte vivant – 2e année »

Le 7 mai 2019, le conseil municipal a entériné la recommandation de signer l'Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour les années 2019 et 2020. Pour 2020, un appel de projets a été lancé par le Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social, du 21 janvier au 6 avril, auprès des organismes culturels professionnels reconnus par la Ville. Le programme d'assistance financière à projet s'adresse aux organismes culturels professionnels du territoire ayant pour objectif la démocratisation de la culture auprès des citoyens lavallois. Suite à une analyse des dossiers reçus par la Division art et culture, le comité exécutif a accepté d’octroyer une subvention de 16 331 $ à l’organisme Lis avec moi pour son projet « Sentier du conte vivant – 2e année ».